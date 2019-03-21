شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الداخلية البريطاني يندد بالاعتداء على عدد من المساجد في بيرمنجهام والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (لندن)أعرب وزير الداخلية البريطاني ساجد جافيد عن قلقه العميق تجاه تعرض عدد من مساجد مدينة بيرمنجهام الإنجليزية لأعمال تخريبية الليلة الماضية.
وأكد في تصريح رسمي أن لا مكان إطلاقًا «للتصرفات المبنية على الكراهية في مجتمعنا ولن نقبل بها أبدا» مبيناً أن الشرطة لا تزال تحقق وراء دوافع الجريمة.
ويأتي هذا بعد تعرض خمسة مساجد في المدينة لاعتداءات امتدت منذ مساء الأمس وحتى صباح اليوم، ولم تسجل الشرطة أي إصابات أو وفيات جراء الجرائم.
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