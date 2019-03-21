شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء الباكستاني يشيد بالاحترام الذي أبدته رئيسة وزراء نيوزلندا تجاه المسلمين والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (إسلام آباد)

أعرب رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان عن تقديره لرئيسة وزراء نيوزلندا جاكيندا أرديرن إزاء الاحترام الذي أبدته تجاه المسلمين بعد الهجوم الإرهابي الذي استهدف مسجدين أثناء صلاة الجمعة في مدينة كرايست تشيرتش بنيوزيلندا.

جاء ذلك في اتصال هاتفي أجراه عمران خان اليوم (الخميس) بأرديرن، لتقديم العزاء والمواساة في ضحايا الهجوم الإرهابي على المسجدين.

وأوضح بيان صادر عن الحكومة الباكستانية أن عمران خان جدد إدانة باكستان للهجوم الإرهابي وأكد تضامنه مع حكومة وشعب نيوزلندا.

كما أعرب رئيس الوزراء الباكستاني عن تقديره لاستجابة السلطات المحلية السريعة والمستوى العالي من المعاملة الإنسانية للوضع بعد الهجوم.