مصر: مقتل 10 بانفجار مصنع في العين السخنة

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (القاهرة)

ذكرت وسائل إعلام مصرية، الخميس، أن انفجارا وقع في مصنع للأسمدة الفوسفاتية في العين السخنة بمحافظة السويس، ما أسفر عن مقتل 10 عمال وإصابة آخرين.

ووفق سكاي نيوز، فإن الحادث أسفر عن مصرع 10 عمال وإصابة 15 آخرين، مشيرا إلى أن حصر أعداد الوفيات والمصابين لا يزال جاريا.

ووقع الانفجار أثناء اختبار التشغيل بأحد خزانات الأمونيا (كرة غاز) بمجمع النصر للأسمدة والكيماويات الوسيطة بالعين السخنة، وأدى إلى سقوط ضحايا من العمال.

وإثر ذلك، انتقلت قوات الحماية المدنية لتحرير محضر بالواقعة وجرى إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، وتم الدفع بسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث ونقل المصابين إلى مستشفى السويس العام لتلقي العلاج.