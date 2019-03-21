الكرملين: بوتين يستقبل عون الثلاثاء القادم في موسكو

أعلن الكرملين اليوم الخميس أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيستقبل الرئيس اللبناني العماد ميشال عون الثلاثاء القادم.

ونقلت وكالة “تاس” الروسية عن المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف القول إن الرئيسين سيجريان مفاوضات في موسكو.

وأضاف أن الاستعدادات جارية لهذه المفاوضات.

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