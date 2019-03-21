شكرا لقرائتكم وفاة أكثر من 70 شخصا إثر غرق عبارة بنهر دجلة في الموصل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - بواسطة طلال الحمود - لقي أكثر من 70 شخصا مصرعهم غرقا، اليوم الخميس، إثر غرق عبارة بنهر دجلة بالعراق بسبب الحمولة الزائدة، حسب ما أعلنه المرصد العراقي، فيما أعلنت وزارة الصحة غرق 55 شخصا.
وأعلن مسؤول في وزارة الداخلية العراقية في وقت سابق، وفاة 45 شخصاً على الأقل، الخميس، إثر غرق عبارة تقل عائلات وسط نهر دجلة في مدينة الموصل، ثاني أكبر مدن العراق شمال البلاد.
وأوضح المسؤول: "انتشلت فرق الدفاع المدني 45 شخصا توفوا إثر غرق عبارة تقل عائلات وأطفالا إلى المدينة السياحية الواقعة في غابات الموصل" للمشاركة في احتفالات عيد النوروز الذي يصادف اليوم.
وأفادت مصادر عراقية أن العبارة المنكوبة في نهر دجلة تتسع لـ 50 شخصا فقط.
وقالت وكالة فرانس برس، إن قرابة الـ 28 شخصا فقدوا بالحادث، وأفاد مراسل العربية أن 251 شخصا كانوا على متن العبّارة الغارقة في نهر دجلة.
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