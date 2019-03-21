شكرا لقرائتكم السودان يمنع الأفراد من حيازة أكثر من هذا المبلغ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - بواسطة طلال الحمود - قال بيان أصدرته رئاسة الجمهورية اليوم الخميس، إن الرئيس السوداني عمر #البشير أصدر أمر #طوارئ يحظر "تخزين العملة الوطنية والمضاربة فيها".
وأضاف البيان أن الأفراد لن يسمح لهم بالاحتفاظ بأكثر من مليون جنيه سوداني (21 ألف دولار) خارج النظام المصرفي.
ويحظر الأمر أيضا على الشخصيات الاعتبارية "تخزين أو حيازة عملة وطنية لا تتناسب مع حجم نشاطها" وبحد أقصى خمسة ملايين جنيه.
كانت هذه تفاصيل خبر السودان يمنع الأفراد من حيازة أكثر من هذا المبلغ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على العربية نت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.