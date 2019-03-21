شكرا لقرائتكم السودان يمنع الأفراد من حيازة أكثر من هذا المبلغ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - قال بيان أصدرته رئاسة الجمهورية اليوم الخميس، إن الرئيس السوداني عمر #البشير أصدر أمر #طوارئ يحظر "تخزين العملة الوطنية والمضاربة فيها".

وأضاف البيان أن الأفراد لن يسمح لهم بالاحتفاظ بأكثر من مليون جنيه سوداني (21 ألف دولار) خارج النظام المصرفي.

ويحظر الأمر أيضا على الشخصيات الاعتبارية "تخزين أو حيازة عملة وطنية لا تتناسب مع حجم نشاطها" وبحد أقصى خمسة ملايين جنيه.