غوايدو يعلن توقيف مدير مكتبه في فنزويلا

اسماء السيد - أعلن زعيم المعارضة في فنزويلا خوان غوايدو الخميس أنّ عناصر من المخابرات اعتقلت روبرتو ماريرو مدير مكتبه خلال مداهمة قبل الفجر.

"الخليج 365": كتب غوايدو الذي نصّب نفسه رئيسًا بالوكالة، واعترفت به نحو 50 دولة، كتب على تويتر، "خطفوا روبرتو ماريرو مدير مكتبي. لقد صرخ معلنًا أنهم وضعوا (في منزله) بندقيتين وقنبلة يدوية". تابع "حصلت المداهمة في حوالى الثانية صباحًا (06:00 ت غ). لا نعرف مكانه. يجب أن يطلق سراحه على الفور".

ويخوض رئيس الجمعية الوطنية التي تسيطر عليها المعارضة غوايدو والرئيس الاشتراكي نيكولاس مادورو صراعًا مريرًا على السلطة في البلد الواقع في أميركا الجنوبية، وتعصف به أزمة سياسية واقتصادية خانقة.

وحذرت واشنطن مادورو مرارًا من توقيف غوايدو أو معاونيه، كما طالب وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو على الفور بإطلاق سراح ماريرو.

قال بومبيو على تويتر إنّ "الولايات المتحدة تدين المداهمات التي قامت بها الأجهزة الأمنية التابعة لمادورو واعتقال روبرتو ماريرو مدير مكتب الرئيس الموقت غوايدو". تابع "نطالب بإطلاق سراحه فورًا. وسنحاسب كل المسؤولين عن ذلك". ولا يزال مادورو البالغ 56 عامًا يحظى بدعم الجيش ومؤسسات البلاد الرئيسة.

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وكان غوايدو البالغ 35 عامًا أعلن نفسه رئيسًا موقتًا في 23 يناير مستندًا إلى الدستور، في إجراء اعترفت به أكثر من 50 دولة على رأسها الولايات المتحدة.

كتب النائب في البرلمان سيرغيو فيرغارا، الذي يسكن في المنزل المجاور لماريرو، على تويتر أنّ 15 عنصرًا في الاستخبارات الفنزويلية اقتحموا منزله أيضًا لساعتين بحثًا عن ماريرو المحامي في الجمعية الوطنية. ولم يتم اعتقال فيرغارا الذي أفاد الصحافيين أنه رأى الأمن يقتاد ماريرو لاحقًا. وصرّح أن "الديكتاتورية تختطف المواطنين".

الثلاثاء، كرّر الرئيس الأميركي القول إنّ "كلّ الخيارات" تبقى مطروحة لدفع الرئيس الفنزويلي مادورو إلى التخلّي عن السلطة، في إشارة ضمنية إلى الخيار العسكريّ.

ومن أجل زيادة الضغط، تفرض واشنطن عقوبات اقتصادية على فنزويلا. وقد فرضت أيضًا حظرًا على النفط الذي يُعتبر تصديره مهمًا لاقتصاد فنزويلا، وهو حظر يدخل حيز التنفيذ في 28 أبريل.

وأعلنت وزارة الخزانة الأميركية عن فرض عقوبات جديدة صباح الثلاثاء تستهدف شركة التعدين الحكومية الفنزويلية مينيرفين ورئيسها على خلفية دعم "النظام غير الشرعي للرئيس السابق نيكولاس مادورو".

