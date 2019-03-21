الشرطة البريطانية تفتح تحقيقًا في أعمال تخريب استهدفت مساجد في برمينغهام

اسماء السيد - لندن: شهدت خمسة مساجد في مدينة برمينغهام، في وسط بريطانيا، أعمال تخريب الخميس، ما دفع بالشرطة إلى فتح تحقيق بمساعدة وحدة لمكافحة الإرهاب.

وقال مسؤول الشرطة في مقاطعة وست ميدلاند، في بيان، إن "الشرطة ووحدة مكافحة الإرهاب تعملان سويًا للعثور على المسؤولين".

تلقت الشرطة بلاغا أول في ليل الأربعاء الخميس، في حوالى الثانية والنصف بتوقيت غرينتش، عن رجل كان يكسر زجاج مسجد بيتشفيلد رود في شمال المدينة.

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عززت شرطة وست ميدلاند دورياتها في محيط أماكن العبادة في المدينة عقب تلقيها في غضون أقل من ساعة بلاغا آخر حول أعمال مشابهة، واكتشفت أن مسجدين آخرين تعرّضا للتخريب. وفي وقت لاحق في الصباح، جرى استهداف مسجد خامس.

وقالت الشرطة إن "عناصرها يعملون على جمع الأدلة فيما يجري تحليل تسجيلات كاميرات المراقبة". وكانت الشرطة البريطانية أعلنت تسيير دوريات حول المساجد في كل البلاد عقب اعتداءات مدينة كرايست تشيرش في نيوزيلندا، بهدف "طمأنة" مرتاديها.

وأدت هجمات كرايست تشيرش التي نفذها أسترالي يؤمن بتفوّق العرق الأبيض، في 15 مارس، إلى مقتل 50 شخصا. وتنبه جمعيات مناهضة للعنصرية بانتظام حول ازدياد معاداة الإسلام في المجتمع البريطاني. وينظر أكثر من ثلث البريطانيين إلى الإسلام على أنه يمثل "تهديدا" لنمط حياتهم، بحسب إحصاء عرضت نتائجه في فبراير جمعية "الأمل وليس الكراهية" (هوب نات هيْت).