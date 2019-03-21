دعوات في نيوزيلندا لارتداء الحجاب يوم غد الجمعة

دبي - بواسطة محمد فارس © Reuters صورة من نيوزلندادعوات في نيوزيلندا لارتداء الحجاب يوم غد الجمعة

دعا نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي نساء نيوزيلندا لارتداء الحجاب، يوم غد الجمعة، تضامنا مع مسلمي البلاد، بمناسبة مرور أسبوع على مجزرة المسجدين.

ولفتت آنا توماس، إحدى منظمات فعالية "الحجاب من أجل التضامن" عبر موقع "فيسبوك"، إلى أن "دعوتها لقيت دعما من قبل مئات الأشخاص".

ونقل موقع "نيوز هاب" المحلي عن توماس قولها: "خطرت ببالي فكرة وتساءلت: لماذا لا نرتدي الحجاب جميعا الجمعة، لنسير بجانب شقيقاتنا المسلمات إبداء للاحترام".

وانطلقت دعوة مماثلة في صفحة تسمى "الحجاب من أجل الانسجام"، دعا عبرها نشطاء، نساء نيوزيلندا إلى ارتداء الحجاب في العمل والمدارس أو النوادي، في "بادرة رمزية للتضامن".

كما انطلقت دعوة ثالثة على صفحة تسمى "الحجاب يوم الجمعة"، من أجل الغرض نفسه.

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من Euronews

إعادة تشغيل الفيديو التالي المفوضية الأوروبية تغرّم "غوغل" بـ1.49 مليار يورو بسبب الإعلانات أعلنت مفوضة شؤون المنافسة في الاتحاد الأوروبي مارغريت فيستغر فرض غرامات مالية قدرها 1.49 مليار يورو على محرك البحث " غوغل " بسبب القيود التي فرضتها على كيفية بيع الإعلانات تقنية "أدسينس" الخاص بها، وأوضحت المفوضة مارغريت فيستغر أن الإجراءات التي اتخذتها "غوغل" قللت من الخيارات أمام المتنافسين ووأدت الابتكارات من خلال تقييدها لأجواء المنافسة في السوق. وكانت "غوغل" أعلنت عن تقنية البحث "أدسينس" قبل 13 عاماً وتمّ استخدامها من قبل مواقع الويب العائدة لجهة ثالثة، من أجل تمكن المستخدمين من البحث بسهولة في مواقعهم، غير أن أي عملية بحث تؤدي إلى إظهار إعلانات من "غوغل". "غوغل" وفي العام 2016 ألغت تلك القيود إثر رسالة اعتراض تلقتها من المفوضية الأوروبية، لكن الأخيرة عادت وفتحت تحقيقاً في العام ذاته ضد "غوغل"، وخلصت المفوضية إلى أن محرك البحث المذكور واصل العمل بإجراءاته المناهضة للمنافسة لمدة تصل إلى عشرة أعوام ذلك أنه واصل الهيمنة على المساحات الإعلانية والهيمنة على الأسعار المقارنة في الجزء المخصص للتبضع غوغل شوبينغ. قالت المفوضة الأوروبية للشؤون التنافسية وقالت فيستغر حينها: "الهيمنة ليست مشكلة نسبة للقوانين الأوروبية لكن ليس قانونيا ألإفراط في استخدام وضع قوي في الأسواق يحد من القدرة التنافسية في السوق التي تهيمن عليها غوغل أو في الأسواق القريبة أو المجاورة". ويشار إلى أن المفوضية الأوروبية فرضت غرامة على "غوغل" مرتين خلال السنوات القليلة الماضية؛ ففي العام 2017 تم تغريمها بمبلغ 2.4 مليار يورو بسبب أداة محرك البحث للتسوق عبر الشبكة العنكبوتية والطريقة التي يتم من خلالها عرض نتائج البحث المرفقة بإعلانات عن منتجات. وفي العام 2018 تم تغريم "غوغل" بمبلغ 4.3 مليار يورو بسبب هيمنة نظام التشغيل أندرويد، علماً أن محرك البحث لا زال يطعن بقرارات التغريم أمام محكمة العدل الأوروبية. ويشار إلى أن المفوضية الأوروبية تستهدف، نظام أندرويد" الذي يتم استخدامه في غالبية الهواتف الذكية في أوروبا والعالم على حد سواء، وترتاب المفوضية الأوروبية بقيام "غوغل" بفرض تطبيق "غوغل سيرتش" ومشغّله "كروم" على الشركة المنتجة للأجهزة، كشرط لمنحها ترخيص الاستفادة من متجر التطبيقات "بلاي ستور"، إضافة إلى منعها صناع الهواتف الذكية من الترويج لتطبيقات غير تطبيقات "غوغل" كتطبيقات البحث والخرائط. وتملك المفوضية الأوروبية الصلاحية لإصدار غرامات مالية تصل قيمتها إلى ما نسبته 10 بالمائة من إيرادات "ألفابت" الشركة الأم لـ"غوغل" ما يعني أن قيمة الغرامات يمكنها أن تصل إلى حدود لاـ13 مليار يورو. والجدير بالذكر أن أرباح "غوغل" اليومية وصلت 87 مليون يورو خلال الربع الأخير من العام الماضي، ووصلت أرباح محرك البحث خلال العام المذكور إلى 26.3 مليار يورو، وجنت شركة أ"لفابيت" إيرادات بلغت 12.5 مليار يورو في عام 2018 لتحقق زيادة 23 بالمئة عن أرباحها ه في 2017 . للمزيد في "يورونيوز": المفوضية الاوروبية: "غوغل تخالف قوانين المنافسة" المفوضية الأوروبية توجه لائحة من الشكاوى الى شركة غوغل أوروبا تفرض غرامة 4.3 مليار يورو على غوغل بسبب الاحتكار Euronews (Ar)

شاهد: أول مطعم تحت الماء في أوروبا اُفتتح أول مطعم أوروبي تحت الماء في النرويج، اليوم الأربعاء، حيث تقدّم أكثر من 7000 زبون بطلب حجوزات، من أجل تجربة تناول الطعام بين الأسماك. المطعم الذي يقع في القسم الجنوبي من النرويج، يبدو وكأنه أنبوب خرساني كبير مغمور جزئيا في بحر الشمال، ويحمل هذا المطعم اسم (أندر) أو "أسفل" التي تعني بالنرويجية أيضا "أعجوبة". وتم تصميم المطعم من قبل شركة الهندسة المعمارية النرويجية "سنوهيتا"، التي صممت أيضا دار الأوبرا في العاصمة أوسلو، والنصب التذكاري لاعتداءات 11 أيلول/سبتمبر في نيويورك. وقال مؤسس الشركة شيتيل تريدال تورسن لرويترز "المذهل هو هذا الانتقال من أعلى الماء إلى أسفله عبر المبنى...تكشف النافذة الكبيرة ما تحت الماء، لكن الأمر ليس كما في أحواض الأسماك بل هو واقع حقيقي". وأضاف أن البناء يتكيف مع الطقس القاسي جدا، وإنه صُمم ليتحمل ما أسماه "موجة القرن". وتبلغ تكلفة وجبة كاملة تشمل 18 صنفا مصنوعة من مكونات محلية ومأكولات بحرية، ما يصل إلى 3700 كرونة (430 دولارا أمريكيا)، للشخص الواحد بما في ذلك المشروبات. وصُمم المطعم بحيث لا تظهر انعكاسات تذكر على الجدار الزجاجي الذي يغمر القاعة بالضوء الطبيعي الممتزج بلون المياه المائل للخضرة خلال النهار. وقال غوته أوبوشتاد أحد الشقيقين اللذين يملكان المطعم وفندق قريب منه "الهدف هو جذب 50 بالمئة من الزبائن الذين يتناولون الطعام هناك لقضاء الليل في الفندق أيضا...نتوقع أن يزور المطعم نحو 12 ألف شخص سنويا". ويفتتح المطعم أبوابه اليوم للأصدقاء وعائلة مالكيه وسيكون مفتوحا للزبائن اعتبارا من مطلع أبريل نيسان. وهناك بضعة مطاعم تحت المياه في أنحاء العالم معظمها في مياه استوائية مثل الموجودة في جزر المالديف في المحيط الهندي. للمزيد على يورونيوز: شاهد: معزة ولدت مشلولة فسارت مثل البشر Euronews (Ar)

بالفيديو: دقائق من الرعب والفزع لعالمين في غواصة بأعماق المحيط الهندي نجت عالمة بريطانية وقائدها الأمريكي من موت بدا للحظات محققاً حينما اشتعلت النيران بقمرة القيادة لغواصتهما على عمق 100 متر تحت سطح المحيط الهندي قبالة جزيرة سيشل الإفريقية. كلاهما كانا ضمن بعثة "نيكون" للتحقيق في تأثيرات تغير المناخ حين ملأ الدخان قمرة قيادة غواصتهما وانخفض معدل الأكسجين بها حتى الصفر فلم يجدا سبيلاً للنجاة سوى بإجراء صعود طارئ حتى سطح مياه المحيط. ووصف العالم الأمريكي روبرت كارمايكل شعوره خلال تلك اللحظات الحرجة "بالخوف الأكبر" الذي يمكن أن يتعرض له أي انسان في موقف مشابه على عمق 600 قدم تحت سطح المياة. وقال لوكالة أسوشيتد برس: "إنه أشد خوف يمكن أن تتعرض له، حريق داخل قمرة القيادة، الخوف الأكبر هو إلى أين يمكنك أن تذهب؟" وأكد الفريق الداعم للغواصة أن عملية الصعود الطارئ استغرقت 23 دقيقة، مضيفاً أن العالمين بصحة جيدة ويتوقع عودتهما لاستكمال مهمتهما اليوم الأربعاء بعد التحقيق في سبب الحريق الكهربائي. إقرأ أيضاً: علماء يحاولون حل لغز "السمكة الديناصور" شاهد: بعثة نكتون تقوم بمهمة سبر أغوار المحيط الهندي في أول صور مباشرة متلفزة شاهد: بث مباشر من أعماق المحيط الهندي للمرة الأولى Advertisements Euronews (Ar) 1 إلغاء الإعدادات إيقاف HD HQ SD LO التالي في المشاهدة التالي

وفي وقت سابق، أعلنت رئيسة الوزراء النيوزيلندية جاسيندا آردرن، رفع الأذان والوقوف دقيقتي صمت، في ذكرى مرور أسبوع على المجزرة المروعة ببلادها.

والجمعة الماضي، استهدف هجوم دموي مسجدين بكرايست تشيرتش النيوزيلندية، قتل فيه 50 شخصا، أثناء تأديتهم الصلاة، وأصيب 50 آخرون.

فيما تمكنت السلطات من توقيف المنفذ، وهو أسترالي يدعى بيرنتون هاريسون تارانت، ومثل أمام المحكمة يوم السبت، ووجهت إليه اتهامات بالقتل العمد.

المصدر: الأناضول