روسيا تتحرك بعد "استفزاز أميركي" بقاذفات القنابل

دبي - بواسطة محمد فارس © Getty روسيا أرسلت مقاتلات لاعتراض قاذفة قنابل أميركية

وذكرت وزارة الدفاع الروسية، في وقت سابق الخميس، أنها أرسلت مقاتلات لاعتراض قاذفة قنابل أميركية استراتيجية من طراز"بي-52"، بعدما بدأت الطيران باتجاه حدود روسيا.

وقال المتحدث باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، في مؤتمر صحفي عبر الهاتف "بشكل عام، سأقول فقط إن مثل هذه الأفعال التي تقوم بها الولايات المتحدة لا تؤدي إلى تعزيز مناخ الأمن والاستقرار في المنطقة المجاورة تماما لحدود روسيا".

وأضاف "بل على النقيض فإنها تثير توترات إضافية".

ويطل جيب كالينينغراد الروسي الواقع في أوروبا على بحر البلطيق.