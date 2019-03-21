بالفيديو.. سفير نيوزيلاندا بالقاهرة: المسلمون كانوا وسيظلون جزءًا من مجتمعنا

كتب: أحمد أبوعقيل

قال السيد جريج لويس، سفير نيوزيلاندا بالقاهرة، إن العمل الإرهابي الذي استهدف إخواننا وأصدقاءنا من المسلمين في مدينة كرايست شيرش، يتنافى مع قيم المجتمع النيوزيلاندي، مشددًا على أن المسلمين كانوا وسيظلون جزءًا هامًا من المجتمع النيوزيلاندي، الذي يحرص دائمًا على توفير الراحة والأمان لمواطنيه.

وأكد سفير نيوزيلاندا، أن نيوزيلاندا حريصة على تعزيز التعاون مع الأزهر الشريف لدعم الحوار، ونشر التسامح، ومواجهة ظاهرة الإسلاموفوبيا، ومكافحة الإرهاب والتطرف، بالإضافة إلى التأكيد على حرية ممارسة العقائد في نيوزيلاندا، وعلى أن المسلمين آمنين في ممارسة شعائر دينهم.

وشدد السيد لويس على إدانته للحادث الإرهابي المأساوي فى كرايست تشيرش، معربًا عن خالص تعازيه لأسر الضحايا المصريين الذين لقوا مصرعهم جراء هذا الهجوم الإرهابي.

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وكان فضيلة الإمام الأكبر أ.د أحمد الطيب، شيخ الأزهر، قد التقى بالسيد جريج لويس، حيث أعرب فضيلته عن بالغ حزنه لهذه المذبحة المروعة التي اهتزت لها مشاعر وقلوب كل ذوي الضمائر الحية في العالم، مبديًا استعداد الأزهر لدعم مسلمي نيوزيلندا؛ من خلال تقديم عدد من المنح الدراسية لطلاب نيوزيلاندا للدراسة في الأزهر، وتدريب الأئمة المسلمين في نيوزيلاندا على مواجهة الأفكار المتطرفة والإرهابية، ونشر ثقافة السلام والتعايش المشترك.

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