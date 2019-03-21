أعلنت الدكتورة غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، أنّ الخط الساخن 16023 لعلاج الإدمان، شهد زيادة في عدد المكالمات الواردة إليه مؤخرا.
وأوضحت والي، في تصريحات عنها اليوم، أنّه تم استقبال 12027 اتصالا هاتفيا من المرضى، ترددوا على المراكز العلاجية الشريكة مع الخط الساخن وعددها 22 مركزا بـ13 محافظة، إذ تنوعت المكالمات بين المتابعة والمشورة وطلب العلاج، وذلك اعتبارا من بداية يناير الماضي وحتى منتصف مارس الحالي.
وتابعت وزيرة التضامن، أنّ النتائج الخاصة بالمكالمات الواردة للخط...
كانت هذه تفاصيل خبر التضامن: 12 ألف مريض طلبوا العلاج من الإدمان خلال 75 يوما لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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