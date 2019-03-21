وزير المالية التركي: أداء اقتصادنا وقوته يثيران استياء البعض

لفت وزير الخزانة والمالية التركي براءت ألبيراق إلى أن "تركيا والعالم يمران بمرحلة تاريخية من الناحية الاقتصادية"، مؤكدا أن "قوة اقتصاد تركيا وأدائه، يواصل إزعاج بعض الأطراف"، موضحاً أن "مؤشر ثقة المستهلك في تركيا، يواصل صعوده بإيجابية خلال الفترة الأخيرة".

وأكد أن "الوزارة تقوم بكفاح دؤوب ضد التضخم وارتفاع أسعار السلع"، مشيرا إلى أن "كافة القطاعات ساهمت بإيجابية في حملة مكافحة التضخم، التي بدأت في تشرين أول الماضي"، مشيراً إلى أن "عملية التوازن في الاقتصاد التركي، جرت بسرعة كبيرة، على عكس توقعات الكثير من الاقتصاديين والأكاديميين المحليين والأجانب".

وأشار إلى أن "تركيا تجاوزت كافة الامتحانات الاقتصادية العصيبة بنجاح، دخلنا مرحلة إيجابية رغم كافة الحملات السلبية، والحملات التي تحاول إضعاف الاقتصاد التركي تزيد من قوتنا".