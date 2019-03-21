تنظيم "داعش" أعلن مسؤوليته عن التفجيرات في العاصمة الأفغانية كابول

كشفت وكالة "أعماق" التابعة لتنظيم "داعش" أنّ "التنظيم أعلن مسؤوليّته عن تفجيرات في العاصمة الأفغانية كابول". وكان قد أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة في أفغانستان، وحيد الله مايار"، "مقتل ستة أشخاص في انفجارات وقعت بحي شيعي في كابول كان يحتفل بالنوروز، بالإضافة إلى أصابة ثلاثة وعشرين شخصًا". وأكّدت وزارة الداخلية هذه الحصيلة.

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