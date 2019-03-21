أعلن رئيس الجمعية الوطنية في فنزويلا الّذي نصّب نفسه رئيسًا بالوكالة واعترفت به نحو 50 دولة ، خوان غوايدو، أنّ "عناصر من المخابرات اعتقلت مدير مكتبه روبرتو ماريرو خلال مداهمة".
ولفت إلى "أنّنا لا نعرف مكانه ويجب أن يُطلق سراحه على الفور".
ويخوض غوايدو والرئيس الاشتراكي نيكولاس مادورو، صراعًا على السلطة في البلد الواقع في أميركا الجنوبية وتعصف به أزمة سياسية واقتصادية خانقة.
وكانت قد حذّرت الولايات المتحدة الأميركية مادورو مرارًا من توقيف غوايدو أو معاونيه، كما طالب وزير الخارجية الأميركية مايك بومبيو على الفور بإطلاق سراح ماريرو.
كانت هذه تفاصيل خبر غوايدو أعلن توقيف مدير مكتبه في فنزويلا وطالب بإطلاق سراحه على الفور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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