الدفاع الروسية تتهم أميركا بإثارة التوتر بإرسال قاذفات قنابل قرب روسيا

لفت المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية ديمتري بيسكوف الى أن طلعات قاذفات قنابل أميركية استراتيجية من طراز بي-52 قادرة على حمل أسلحة نووية فوق المياه المحايدة في بحر البلطيق قرب الحدود الروسية "أثار توترًا في المنطقة".

وأكّد بيسكوف أن "مثل هذه الأفعال التي تقوم بها الولايات المتحدة لا تؤدي إلى تعزيز مناخ الأمن والاستقرار في المنطقة المجاورة تمامًا لحدود روسيا"، موضحًا أنه "على النقيض فإنها تثير توترات إضافية".