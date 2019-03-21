"سانا": العثور على صواريخ ورشاشات وذخائر من مخلفات "الإرهابيين" في ريف حمص

ذكرت "الوكالة العربية السورية للأنباء - سانا" أنّ "الجهات المختصة عثرت خلال استكمال أعمال تأمين القرى والبلدات في ريف حمص الشمالي، على كمية من الأسلحة والذخائر من مخلفات الإرهابيين، كانوا يستخدمونها للاعتداء على النقاط العسكرية والمدنيين الآمنين في القرى المجاورة".

وبيّنت أنّ "من بين الأسلحة صواريخ ورشاشات متوسطة وبنادق حربية وقناصات بعضها غربي الصنع، إضافة إلى أجهزة بث فضائي"، لافتةً إلى أنّ "حفاظًا على حياة المدنيين، تواصل الجهات المختصة بالتعاون مع وحدات الجيش المتمركزة في المنطقة والأهالي، عمليات تمشيط القرى والبلدات في ريف حمص بعد تطهيرها من الإرهاب؛ وذلك لرفع مخلفات الإرهابيين من أسلحة وذخائر ومفخخات وتأمينها بالكامل لإعادة الحياة الطبيعية إليها".