رئيس وزراء أستراليا يشيد بموقف أردوغان حول مجزرة نيوزيلندا

اعتبر رئيس الوزراء الأسترالي، سكوت موريسون، أن "الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عبر عن موقف معتدل"، مشيراً إلى أنه "أحرز تقدم في هذا المسألة، ولمسنا اعتدالا في آراء الرئيس أردوغان"، لافتاً إلى أن "أردوغان ابتعد في مقالته عن الانتقاد المباشر لنيوزيلندا".

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