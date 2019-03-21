لفت عضو كتلة "المستقبل" النائب وليد البعريني إلى أن "عكار تفتخر برجالها، كل الفخر بتعيين اللواء محمود الأسمر أميناً عاماً للمجلس الأعلى للدفاع واللواء ميلاد إسحاق مفتشاً عاماً للمجلس الأعلى، والشكر الكبير لرئيس الحكومة سعد الحريري الذي وعدَ بإعطاء عكار حقها بالتعيينات العسكرية".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر وليد البعريني: عكار تفتخر برجالها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.