مجلس الشيوخ الفرنسي رفع دعوى قضائية ضد مقربين من ماكرون في قضية بينالا

أفادت قناة "France 24" أن مجلس الشيوخ الفرنسي رفع دعوى قضائية ضد مقربين من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في قضية بينالا.
يذكر أن قضية بينالا هي قضية قضائية وسياسية إعلامية فرنسية متعلقة بماكرون بالإضافة إلى بطل الرواية الرئيسي ألكساندر بنالا وهو شرطي فرنسي من أصل مفربي وهو مكلف ومسؤول عن تنظيم التنقل الرسمي والخاص لماكرون، كما أنه متهم بإساءة معاملة زوجين وانتحال وظيفة الشرطة خلال إحدى المظاهرات في 1 أيار 2018 في باريس.
وتم تصوير المشهد من قبل العديد من الشهود كما بث على الشبكات الاجتماعية. ومع ذلك، لم يتم الإعلان عنها إلا في 18 تموز2018، عندما نشرت جريدة "لوموند" مقالاً عن ألكسندر بينالا. وأعلن قصر الإليزيه بعد ذلك أنه قد تم تسريح بينالالمدة خمسة عشر يومًا في شهر أيار، مع خفض رتبتِهِ وبدون أي إجراءات قانونية أخرى.
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