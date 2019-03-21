الكرملين: نزاربايف أبلغ بوتين مسبقا بالاستقالة من رئاسة كازاخستان

كشفت الرئاسة الروسية "الكرملين" أن "رئيس كازاخستان المستقيل، نور سلطان نزاربايف، أبلغ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بنيته الاستقالة من رئاسة هذه الجمهورية السوفيتية سابقا قبل عدة ساعات من الإعلان عنها"، موضحة أنه "قرر عدم الإبلاغ عن هذه المكالمة ،لأن لها طابعا خاصا، لقد اعتقدنا أنه من الصحيح ترك شركائنا في كازاخستان يقدمون معلومات عن المحادثة بالقدر الذي يعتبرونه ضروريا".

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