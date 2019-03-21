وزارة الصناعة الإيرانية تؤكد مضيها قدمًا لدعم الازدهار الاقتصادي

أكدت وزارة الصناعة والمناجم والتجارة في ايران أنها تمضي قدمًا لدعم وتعزيز الازدهار الاقتصادي من خلال اعتماد الإدارة الواعية والتشجيع على المشاركة العامة من أجل تحقيق النمو الاقتصادي.

ورأت الوزارة أن من واجبها أن تعمل على زيادة تأثيرها على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي، ورفع مكانتها الأساسية باعتبارها المحرك للتنمية الصناعية والنمو الاقتصادي في البلاد لا سيما في الظروف الراهنة الخاصة.

وأكّدت الوزارة ثقتها في ظل الجهود والتخطيط في تفعيل وازدهار الصناعات والوحدات الانتاجية التي واجهت بعض المشاكل اكثر مما سبق.