تفقد رئيس الهيئة العليا للإغاثة اللواء محمد خير المبنى الذي انهار بشكل جزئي في منطقة النبعا مؤكدا انه "سيتم اخلاء المبنى لمدة شهر احتياطًا لحين انتهاء اللجنة الفنية التي شكلتها البلدية من دراسته وسيحصل السكان على بدل ايواء لحين عودتهم".
ولفت خير إلى ان "كل مواطن مسؤول عن صيانة المبنى الذي يقطنه ونحن نتدخل".
من جهته، أوضح النائب هاغوب بقرادونيان، أنّه "جرى اتصال مع رئيس الحكومة سعد الحريري الّذي أعطى التعليمات للهيئة العليا للإغاثة بمساعدة السكان ومعالجة الموضوع".
وركّز على أنّ "وجع أهلنا هو وجعنا، والبلدية ستقوم بكلّ جهودها للإسراع بعملية فحص المبنى وإيواء الأهالي".
كانت هذه تفاصيل خبر خير من النبعة: اتخذنا قرارًا بإخلاء المبنى لمدة شهر احتياطًا وسيحصل السكان على بدل ايواء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.