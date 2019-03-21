خير من النبعة: اتخذنا قرارًا بإخلاء المبنى لمدة شهر احتياطًا وسيحصل السكان على بدل ايواء

تفقد رئيس الهيئة العليا للإغاثة اللواء محمد خير المبنى الذي انهار بشكل جزئي في منطقة النبعا مؤكدا انه "سيتم اخلاء المبنى لمدة شهر احتياطًا لحين انتهاء اللجنة الفنية التي شكلتها البلدية من دراسته وسيحصل السكان على بدل ايواء لحين عودتهم".

ولفت خير إلى ان "كل مواطن مسؤول عن صيانة المبنى الذي يقطنه ونحن نتدخل".

من جهته، أوضح النائب هاغوب بقرادونيان، أنّه "جرى اتصال مع رئيس الحكومة سعد الحريري الّذي أعطى التعليمات للهيئة العليا للإغاثة بمساعدة السكان ومعالجة الموضوع".

وركّز على أنّ "وجع أهلنا هو وجعنا، والبلدية ستقوم بكلّ جهودها للإسراع بعملية فحص المبنى وإيواء الأهالي".