أكد رئيس مجلس النواب نبيه بري خلال لقائه المبعوث الأممي الى سوريا غير بيدرسون أن "هناك مصلحة للبنان وسوريا بعودة النازحين الى سوريا في اقرب وقت"، مشيرا الى أن "الدليل على ذلك أن الذين عادوا بارادتهم تبين أن التعاطي معهم كان تعاطي الوطن مع مواطنيه. وبالتالي يجب القيام بكل الجهود تجاه هذا الموضوع".

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كانت هذه تفاصيل خبر بري لبيدرسون: هناك مصلحة للبنان وسوريا لعودة النازحين بأسرع وقت ممكن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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