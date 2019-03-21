أعلنت وزارة الداخلية العراقية "وفاة نحو 45 شخصًا إثر غرق عبّارة في نهر دجلة في الموصل شمال العراق". وكان قد كشف مصدر في الدفاع المدني العراقي، لقناة "السومرية" العراقية، عن "انتشال 45 جثة نتيجة انقلاب العبّارة الّتي كانت تقلّ نساء وأطفالا محتفلين بأعياد نوروز". وأعلنت دائرة صحة نينوى استنفار جهودها كافّة للسيطرة على الحادث.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الداخلية العراقية: وفاة نحو 45 شخصا إثر غرق عبّارة في نهر دجلة بالموصل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.