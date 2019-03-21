الجراح: المواضيع التي ستبحث مع بومبيو معروفة واهمها موضوع المياه الاقليمية

أكد وزير الإعلام جمال الجراح خلال تلاوته مقررات جلسة مجلس الوزراء أن "المواضيع التي ستبحث مع وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو معروفة واهمها موضوع المياه الاقليمية وسيسمع الرئيس ميشال عون طروحاته وليس لدينا اي شيء مسبق حول الزيارة".

من جهة اخرى لفت الجراح الى ان "هناك اتفاق شامل بين كل القوى السياسية بضرورة عودة النازحين ورفض التوطين والاتصال مع المجتع الدولي للقيام باجراءات مع سوريا لتسهيل عودة النازحين"، مشيرا الى ان "الرئيس عون سيتناول هذا الموضوع مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونأمل ان يتوصل الى شيء ايجابي".

وحول خطة الكهرباء اوضح الجراح ان "مجلس الوزراء شكل لجنة وزارية برئاسة رئيس الحكومة سعد الحريري لدراسة الخطة التي قدمتها وزيرة الطاقة ندى البستاني على ان ترفع توصياتها الى الحكومة في مهلة لا تتجاوز الأسبوع الواحد"، مشيرا الى ان "مجلس الوزراء متوافق حول المبادئ العامة ولكن التفاصيل الدقيقة بحاجة الى دراسة".وفي ملف البيئة أعلن الجراح انه "تم تشكيل لجنة وزارية لوضع مخطط توجيهي عام خلال 3 اشهر".

وكشف الجراح أن "الرئيس عون طالب في جلسة مجلس الوزراء الاسراع في البت بموضوع الموازنة واحالتها الى مجلس الوزراء للبت في اقرارها".