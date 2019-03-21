ارتفاع عدد ضحايا غرق عبارة شمالي الموصل إلى 70 قتيلا و55 مفقودا

كشفت مصادر طبية لقناة "الجزيرة" عن ارتفاع عدد ضحايا غرق العبارة شمالي الموصل إلى 70 قتيلا و55 مفقودا. وكانت وزارة الصحة العراقية، أعلنت أن 65 شخصا على الأقل لقوا حتفهم جراء انقلاب العبارة في نهر دجلة.

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