توقيع اتفاقية تعاون بين وزارة الاقتصاد وجامعة العائلة المقدسة

وُقّعت اتفاقية تعاون بين وزارة الاقتصاد والتجارة ممثّلةً بوزير الاقتصاد منصور بطيش، وجامعة "العائلة المقدسة" ممثّلةً برئيستها الأخت هيلدا شلالا، برعاية رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري. وتهدف الاتفاقية إلى فتح أبواب التعاون بين القطاعين العام والخاص، بغية تأمين فرص عمل لطلاب كلية إدارة الاعمال في الجامعة.

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