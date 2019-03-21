وزارة الصحة: تسجيل اصابة امرأة بالملاريا ولا وجود لحالات مشابهة حاليًا

أعلنت وزارة الصحة أنّه "بتاريخ 20 آذار 2019، سُجلت إصابة إمرأة في الخمسين من عمرها بداء الملاريا في أحد مستشفيات صيدا"، مشيرة الى ان " المريضة تجاوبت مع العلاج وأصبحت بحالة صحية مستقلة وفرق التقصي الوبائي في الوزارة تتابع البحث والتحليل في البيئة المحيطة وفحص العيّنات للوقوف على أسباب الإصابة ومصدرها".

وأوعزت الوزارة إلى "جميع الأطباء بوجوب التنبه إلى أي حالة قد تكون مشابهة و إبلاغ دوائر الوزارة المختصة بالأمر لاتخاذ ما يلزم"، مؤكدة أن "لا وجود لحالات مشابهة حاليًا والعلاج متوفر بفعالية وجودة عالية وداعي للقلق".