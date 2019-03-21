أحمد الحريري جال في طرابلس: لعدم الاستخفاف بالمعركة الانتخابية

واصل الأمين العام لـ"تيار المستقبل" أحمد الحريري جولاته في طرابلس، برفقه مرشحة التيار للانتخابات الفرعية ديما جمالي، مشددا على أن "رئيس الحكومة سعد الحريري مصر على اعطاء المرأة دورها في الشأن العام، خصوصا بعد اختياره ريا الحسن وزيرة للداخلية والبلديات، تتمة لكون كتلة "المستقبل" تضم أكبر تمثيل للمرأة في مجلس النواب، والمعركة اليوم مع جمالي هي لتثبيت المزيد من دور المرأة في العمل السياسي، والتأكيد أن "تيار المستقبل" مع إعطاء المرأة حقوقها ودورها في الحياة الوطنية".

وأكد الحريري "أن الهدف من هذه الانتخابات الفرعية هو إرباك الحريري في طرابلس"، دعا إلى "عدم الاستخفاف بالمعركة الانتخابية، والرد في صناديق الاقتراع على محاولة الاعتداء على كرامة الحريري، من خلال الطعن الانتخابي".