قاطيشا: مرة جديدة تثبت عكار أنها أم الشهادة ورائدة البطولة

لفت عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب وهبي قاطيشا إلى أنه "مرة جديدة تثبت عكار أنها أم الشهادة ورائدة البطولة؛ عندما تقدم للجيش نخبة أبنائها، مبروك للواءين اسحق والأسمر، وهنيئا لعكار بنجاح أبنائها في الجيش اللبناني".

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