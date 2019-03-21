المر من عين التينة: لبنان من افضل البلدان في العالم على الصعيد الامني

لفت رئيس مؤسسة الانتربول الدولي الياس المر، في تصريح بعد لقائه رئيس مجلس النواب نبيه بري الى "أننا تطرقنا الى موضوعين اساسيين، الوضع السياسي والامني في المنطقة وكلنا نعرف ماذا يجري اكان في فلسطين المحتلة او في كل المنطقة العربية"، مشيرا الى أن "بري أكد أن وضع لبنان على الصعيد الامني هو من افضل البلدان كي لا نقول الافضل في الدول العربية، واستطيع ان أؤكد هذا الشيء من موقعي الحالي وما يقوله بري دقيق مئة في المئة فنحن اليوم من افضل البلدان في العالم على الصعيد الامني".

وأعرب المر عن أمله بأن "نستمر على هذا الشكل وان يكون للاجهزة الامنية الغطاء السياسي لأنه لا ينقصنا شيء على المستوى التقني"، موضحا أن "الموضوع الثاني هو موضوع الساعة اي الموضوع الاقتصادي وهو موضوع حساس وصعب ودقيق ولا نستطيع ان نضيف شيئاً، الناس في ضيق ولديها مشاكل، والدولة ايضاً لديها مشاكلها".

وأكد أن "الملف الاقتصادي ليس بيد فريق او بيد الفريق الثاني، الملف الاقتصادي يحتاج اولاً التفافا سياسياً فاذا وقع البلد فانه لا يقع على فريق دون الفريق الاخر بل سيسقط على رؤوس الجميع لذلك فان مسؤوليتنا الاولى جميعاً ان يكون هناك غطاء سياسي جامع حول الملف الاقتصادي مثلما يوجد غطاء سياسي جامع مثل الامن، لانه عندما يكون هناك مشاكل اقتصادية علينا جميعاً ان نتحمل المسؤولية مع بعضنا البعض ونقول اذا كان هناك "سواد وجه" في مكان ما ولا يوجد شعبوية بالقرارات علينا ان نأخذها جميعاً ونتجاوز المرحلة اكانت شهراً ام اثنين او ستة لكي نخلص البلد من ازمته".

وأضاف: "اما في ما يعود للوضع المالي والمصرفي فلا شيء في الوقت الحاضر يثير القلق. وقد أكد بري هذا الشيء وانا لدي ايضاً معلومات بهذا الخصوص ولذلك فأنه لا يوجد مشكلة على صعيد الوضع المالي والمصرفي، هناك مشكلة بالشق الاقتصادي وان شاء الله في الايام المقبلة تظهر وحدة سياسية حول الملف الاقتصادي كما يوجد وحدة امنية لتتخذ قرارات دقيقة وحساسة لكي ان شاءالله نقطع هذه المرحلة بأقل الاضرار الممكنة".

وكان بري استقبل وفدا منتدى العشائر العربية الثقافي في لبنان الذي اشاد بدور ابري الوطني وقيادته الحكيمة على رأس السلطة الاشتراعية، مؤكداً انه الضمانة الوطنية لوحدة الوطن.