عطالله نفى ما نُقل عنه أن الرئيس عون سيرعى لقاء مصالحة بين جنبلاط وأرسلان

لفت المكتب الإعلامي لوزير شؤون المهجرين غسان عطالله، إلى أنّه "ورد في تقرير عُرض ضمن نشرة أخبار إحدى القنوات المحليّة وتمّ تناقله عبر بعض المواقع الالكترونية ومواقع التواصل الإجتماعي، أنّ عطالله كشف للقناة أنّ رئيس الجمهورية ميشال عون سيرعى لقاء مصالحة يجمع رئيس "الحزب التقدمي الإشتراكي" النائب السابق وليد جنبلاط ورئيس "الحزب الديمقراطي اللبناني "النائب طلال أرسلان في قصر بعبدا غدًا الجمعة".

وشدّد في بيان، على أنّه "يهمّ عطالله نفي هذا الخبر كما ورد ذكره، والتأكيد أنّ ما قاله للمراسلة في القناة أتى في معرض ردّه على سؤال عن دعوة أرسلان إلى المشاركة في قداس "التوبة والمغفرة" لا أكثر ولا أقلّ، وقد نُقل بطريقة مجتزأة وغير دقيقة، والحديث في هذه النقطة لم يكن مصوّرًا أصلًا، إنّما أتى في سياق دردشة بين الوزير والمراسلة".

وأوضح المكتب انّ "عطالله يدعو كلّ وسائل الإعلام إلى توخّي الدقّة في نقلها الأخبار أو التصاريح الّتي يدلي بها، وإن كان لديها أي سؤال أو استفسار حول موضوع محدّد، ثمّة مكتب إعلامي جاهز للردّ في أيّ وقت على أيّ طلب تحقّق من معلومة متعلّقة بالوزير أو بالوزارة".