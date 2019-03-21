بالصور.. متحف آثار الوادي الجديد يحتفل بالأمهات المثاليات

محمد اسماعيل - القاهرة - الوادي الجديد – محمد الباريسي:

نظم متحف آثار الوادي الجديد بمدينة الخارجة، اليوم الخميس، احتفالاً خاصًا وذلك بمناسبة عيد الأم بحضور العاملين بمنطقة الآثار وبالمتحف.

وأكد الأثري طارق القلعى، مدير عام المتحف، أن إدارة المتحف تنظم كل عام حفل لتكريم الأمهات المثاليات من العاملات بالمتحف.

وأشار طارق، في كلمة ألقاها على حضور الحفل والأمهات المحتفى بهم أن أول من احتفل بالأم وأعطى لها شأن عظيم هم المصريين القدماء، وذلك من خلال النقوش والرسومات التى وجدت على جدران المعابد وغيرها من المناطق الأثرية.

وفي نهاية الحفل كرمت إدارة المتحف الأمهات المحتفى بهم وقدمت لهن بعض الهدايا الرمزية.