"مفاجأة السكة الحديد": شيكولاتة وورد للسيدات في عيد الأم (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أسامة عبدالكريم:

وزعت هيئة السكك الحديدية، اليوم الخميس، هدايا على الركاب خاصة السيدات، أثناء تواجدهم على الأرصفة وداخل عربات القطارات قبل قيامها وأمام مدخل محطة مصر، بمناسبة عيد الأم.

وقال المهندس رفعت حتاتة، رئيس شركة السكك الحديدية للخدمات المتكاملة، إن العاملين بالهيئة استقبلوا السيدات بالورد أثناء دخولهن المحطة، موضحا أنه تم توزيع الحلوى والبنبوني والشيكولاتة على الركاب داخل عربات القطار بالوجهين البحري والقبلي.

وأضاف لمصراوي، أنه هذه الهدايا تعبير بسيط على تقدير الهيئة لأمهات مصر، وسنكررها كل عام.

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كان "حتاتة" ذكر لمصراوي أمس، أن الهيئة تُجهز مفاجأة لركاب محطة مصر.

وأوضح أن الهيئة تعد خطة متكاملة للنهوض بمنظومة النظافة في محطة مصر.

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