"الصدقة مش بس فلوس".. "خضار وفاكهة ولحوم" من "بيت الطعام" للمحتاجين في كفر الشيخ

محمد اسماعيل - القاهرة - كفر الشيخ - إسلام عمار:

"تنفيذ الموضوع بدأ بفكرة مع شركاء العمل الخيري هدفه إننا عايزين نعمل حاجة للناس المحتاجين لأن فيه ناس ظروفها صعبة"، بهذه الكلمات تحدث "عبودة سكوت"، قائد فريق العمل الخيري لتوزيع السلع والخضراوات بالمجان للاسر الأكثر احتياجًا لـ"الخليج 365"، راصدًا كيفية تنفيذ العمل الخيري حتى خرج للنور.

ووفقًا لـ"سكوت"، جرى طرح الفكرة في بداية الأمر خلال جلسة جمعت أصدقاء من المحبين للعمل الخيري، مضمونها كيفية تقديم الواجب نحو الأسر الأكثر احتياجًا يقيمون في مدينة بلطيم، حتى استقر الجميع على إعانتهم ومدهم بالسلع التي لا يستغنى عنها أي أسرة كالخضروات، واللحوم، والسكر، والزيت، دون تحقيق هامش ربح من ورائها.

وأكد قائد فريق العمل الخيري بمدينة بلطيم، عبوده سكوت، أن بداية تنفيذ الفكرة مع بداية شهر مارس الجاري، فجرى الإعلان عن مضمون الفكرة والعمل، وأهدافهما تجاه كيفية استفادة الأسر من وراء ذلك، حتى لاقت قبولًا لدى محبي العمل الخيري من أهالي مدينة بلطيم، ووفق ذلك جرى توفير شقة ومحل، لتخزين التبرعات ووزنها وتوزيعها على المستحقين.

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وفي السياق أوضح فؤاد فوزي العسقول، أحد فريق العمل الخيري، أن السلع التي يجرى توزيعها على الأسر الأكثر احتياجًا عبارة عن خضروات، وفواكه، بمختلف أنواعها، وسلع غذائية أخرى مثل المكرونة، والأرز، واللحوم والبيض، والزبادي، حيث جرى جمعها من خلال تبرعات أهل الخير، ويجرى وزنها وتقسيم السلع الغذائية، بحسب عدد أفراد كل أسرة مستحقة.

وكشف عبد الوكيل الحداد، أحد فريق العمل الخيري بمدينة بلطيم، عن استفادة حوالي 262 أسرة مستحقة من العمل الخيري منذ بداية تنفيذه، موضحًا أن العمل مستمر من واقع المشاركة الاجتماعية تجاه أسر مسئولة منا كما أوصى الدين الإسلامي.

يذكر أن فريق عمل "بيت الطعام" في مدينة بلطيم يضم عبود سكوت، السيد سكوت، محمد الحداد، وعبد الوكيل الحداد، وفوزي شرف، ومختار جعوان، وفؤاد العسقول، ومحمد بيومي.