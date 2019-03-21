تأجيل دعوى مطالبة ليبيا بضم "واحة جغبوب" للأراضي المصرية لـ20 يونيو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود الشوربجي:

قررت هيئة المفوضين بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الخميس، تأجيل الدعوى المقامة من علي أيوب المحامي، والتي طالب فيها بمطالبة ليبيا بضم واحة جغبوب للأراضي المصرية، واتخاذ الدولة كافة أوجه التقاضي لاسترداد الواحة لجلسة 20 يونيو المقبل.

ذكرت الدعوى التي حملت رقم 11945 لسنة 72 قضائية، واختصمت كل من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية بصفتيهما، أن الواحة جزء من الإقليم المصري، وأن جميع الخرائط والمستندات تدل على مصرية الواحة.

وتابعت أن الواحة تتبع الإقليم المصري وأن الخرائط التي بهيئة المساحة بها خطوط الطول والعرض التي تثبت ذلك فضلا عن أن تلك الواحة من المعالم الأثرية.