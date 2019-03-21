سكاي نيوز: 56 امرأة وطفلًا بين غرقى حادث العراق

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة – الخليج 365:
نقلت قناة سكاي نيوز عربية أن 56 امرأة وطفلا بجانب 10 رجال لقوا حتفهم، الخميس، بعد غرق عبّارة في نهر دجلة بالموصل.
وأشارت السلطات العراقية أن سبب الغرق هو أنها كانت تحمل حوالي 100 شخصًا في الوقت الذي تبلغ طاقتها الاستيعابية 50 فقط.
يأتي الحادث بالتزامن مع الاحتفالات الكردية بأعياد النيروز، وأشارت السلطات العراقية أن العبّارة غرقت قرب منطقة الجزيرة السياحية في مدينة الموصل.
وكشفت الصور من موقع الحادث عن وجود ما يشبه مدينة ملاهي ومنطقة ترفيهية بجوار نهر دجلة.
وتحاول الشرطة النهرية إنقاذ الأشخاص الذين كانوا على متن العبارة، وقال حسام خليل، رئيس قوات الدفاع المدني في الموصل: "معظم الغرقى هم من النساء والأطفال لأنهم لا يعرفون السباحة".
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