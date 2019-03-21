بالصور.. "تعليم الوادي الجديد" تستكمل مشروع الصوب الزراعية بمدرسة الخارجة

محمد اسماعيل - القاهرة - الوادي الجديد – محمد الباريسي:

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الخميس، عن استكمال مشروع الصوب الزراعية، بمدرسة الخارجة الثانوية الزراعية.

أكد الدكتور إبراهيم التداوي، وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادي الجديد، التوسع في زراعات النخيل، لإنتاج الخضروات المختلفة من خلال زراعات الصوب، وتحقيق إنتاجيات مرتفعة بالإضافة إلى تدريب الطلاب على إقامة المشروعات الزراعية المختلفة وتأهيلهم لسوق العمل.

وقال التداوي، إن المدارس التي تضم مساحات قامت بتفعيل مبادرة المدارس الخضراء من خلال زراعة كميات من أشجار النخيل، والاهتمام بها لتحقيق عوائد إنتاجية ومادية بعد مضى عدد من السنوات وبدء طرح النخيل المنغرس حديثا.

وأضاف إجراء جولة موسعة بعدد من المدارس الثانوية بمدينة الخارجة للاطمئنان على سير العملية التعليمية وشملت الزيارات مدرسة السادات الثانوية العسكرية، وجري استعراض التمرينات الصباحية بالصبغة العسكرية والتي يقودها القائد العسكري بالمدرسة، والتدريب على ضرب النار بمضمار الرماية الأمر الذى يدلل على انتظام الدراسة والتأهيل البدنى والعسكرى للطلاب ليصبحوا قادة المستقبل.