"التجاري وفا" يخطط لإطلاق 3 خدمات إلكترونية جديدة العام الجاري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال المصري:

قال عبد الرفيع الهاشمي رئيس قطاع الأعمال والتجزئة المصرفية، في التجاري وفا بنك إيجيبت، إن البنك يخطط لإطلاق 3 خدمات إلكترونية جديدة، خلال العام الجاري، وهي موبايل وإنترنت بانكج والمحفظة الذكية بالتعاون مبدئيا مع شركة فيزا العالمية للمدفوعات الإلكترونية.



وأشار الهاشمي في تصريحات لمصراوي، إلى أن خطة البنك تركز بشكل رئيسي على التوسع في تقديم الخدمات الإلكترونية بهدف ميكنة المدفوعات تنفيذا لرؤية البنك المركزي والمجلس القومي للمدفوعات لتقليل تداول الكاش.

وأوضح الهاشمي، أن الخدمات الإلكترونية الثلاث المقرر طرحها ستمكّن العملاء من إجراء عمليات مصرفية عبر الإنترنت وتسديد فواتيرهم أو مشترياتهم عبر الموبايل دون الحاجة لاستخدام الكاش.

وأكد الهاشمي، أن البنك قدّم خدمة ميكنة الرواتب قبل نهاية الشهر الماضي، وتم التوقيع على 35 عقدًا مع بعض الشركات الخاصة لميكنة رواتب الموظفين حيث يولي البنك أهمية بالتوسع في ميكنة الرواتب مع تقديم مزايا مصرفية جديدة.

وأوضح أن البنك يعمل حاليا على الانتهاء من إجراءات الربط الشبكي وقبول ماكينات الصراف الآلي التابعة للبنك لكارت ميزة أول كارت وطني ذات علامة تجارية مصرية وإتاحة خدمة السحب والإيداع ومن المقرر إطلاق كارت ميزة بالمرحلة الثانية.

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وأوضح الهاشمي، أن محفظة التجزئة المصرفية للبنك تبلغ 13 مليار جنيه حاليًا بعدد 130 ألف عميل.

وقال رئيس قطاع الأعمال والتجزئة المصرفية في التجاري وفا بنك إيجيبت، إن البنك بدأ في إصدار مجموعة من المنتجات المصرفية قبل نهاية 2018 لتلبي احتياجات العملاء المختلفة حيث تم إطلاق حساب التوفير الوفا وحسابات جارية الوفا بعائد مرتفع حسب قيمة كل شريحة.

ومن المقرر أن يطلق البنك بطاقات ائتمانية للمرأة بهدف مساعدتها على تسديد فواتيرها وسيتم إضافة مزايا على الكارت مثل حصولها على بعض الخصومات في بعض المحلات أو المولات أو الماركات وسيتم الإعلان عن تفاصيل البطاقة بعد الانتهاء من إجراءات إصدار المنتج، بحسب الهاشمي.

وأشار إلى أن البنك يخطط لزيادة الانتشار الجغرافي لتحقيق الشمول المالي وحذب عملاء جدد حيث تم إطلاق 6 فروع جديدة بداية من العام الجاري ليصل عدد الفروع 61 فرعا حاليا منتشرين على مستوى محافظات مختلفة مستهدفا وصولهم إلى 150 فرعا خلال خطة البنك الخمسية التي تنتهي 2022 القادم.

ومن المقرر إطلاق فرع جديد في محافظة المنيا خلال أيام بحسب الهاشمي.