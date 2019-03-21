بينها أربع جنسيات عربية / الكويت تمنع 9 جنسيات من ركوب خطوطها الجوية

كشفت صحيفة كويتية، اليوم الخميس 21 مارس 2019 ، عن منع 9 جنسيات من ركوب طائرات الخطوط الجوية الكويتية، وهبوطها في مطار الكويت “ترانزيت”، وفقاً لما أعلنه رئيس مجلس إدارة إدارة مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية يوسف الجاسم.
ونقلت صحيفة القبس عن الجاسم قوله إن المنع جاء من السلطات الأمنية، مشيرا إلى أنه لن يتم السماح لهم، إلا بالتنسيق مع وزارتي الداخلية والخارجية.
جاء ذلك في سياق رده على سؤال “القبس”، أثناء مؤتمر صحفي، أمس، بمناسبة مرور ذكرى 65 عاما على تسيير أول رحلة للخطوط الجوية الكويتية.
ووفق ما نقلته الصحيفة عن “مصادر أمنية” أن من الجنسيات التي تحتاج موافقة أمنية مسبقة هي: “اللبنانية، السورية، العراقية،الإيرانية، الأفغانية، الباكستانية، اليمنية، البنغالية، كوريا الشمالية”.
وشددت المصادر على أن “الجنسية الإسرائيلية، ممنوعة منعاً باتاً من دخول الكويت أو ركوب الخطوط الكويتية، حتى إذا كان يحمل جنسية أوروبية”.
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