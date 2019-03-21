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لافروف يدعو لوضع حد للتمييز بحق الدبلوماسيين الروس في مجلس أوروبا

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 شدد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، اليوم الخميس، على ضرورة وضع حد "للتمييز بحق الدبلوماسيين الروس في مجلس أوروبا "، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.
وقال لافروف - خلال كلمته في مؤتمر صحفي مع نيكولا رينتسي وزير خارجية سان مارينو ، إن مجلس أوروبا يشهد أزمة، كما تطرق لافروف

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إلى قرار السلطات الأوكرانية بمنع المراقبين الروس من متابعة الانتخابات الرئاسية المقبلة هناك، معتبرا إياه "غير مشروع" ، وأكد أن مسئولين في منظمة الأمن والتعاون في أوروبا اعترفوا بذلك، بحسب قوله .
 
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