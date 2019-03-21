لافروف يدعو لوضع حد للتمييز بحق الدبلوماسيين الروس في مجلس أوروبا

شدد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، اليوم الخميس، على ضرورة وضع حد "للتمييز بحق الدبلوماسيين الروس في مجلس أوروبا "، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.

وقال لافروف - خلال كلمته في مؤتمر صحفي مع نيكولا رينتسي وزير خارجية سان مارينو ، إن مجلس أوروبا يشهد أزمة، كما تطرق لافروف

إلى قرار السلطات الأوكرانية بمنع المراقبين الروس من متابعة الانتخابات الرئاسية المقبلة هناك، معتبرا إياه "غير مشروع" ، وأكد أن مسئولين في منظمة الأمن والتعاون في أوروبا اعترفوا بذلك، بحسب قوله .