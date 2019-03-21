لجنة الإنقاذ الدولية: وفاة 12 شخصًا عقب وصولهم مخيم الهول في سوريا

أعلنت لجنة الإنقاذ الدولية (IRC) بألمانيا وفاة 12 شخصًا من الدفعة الأخيرة التي وصلت إلى مخيم الهول شمال شرقي سوريا، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.

وأكدت المنظمة الإغاثية - في بيان أن حصيلة الذين توفوا في طريقهم إلى المخيم أو عقب وصولهم بلغت

بذلك 138 شخصًا منذ أوائل ديسمبر الماضي، معظمهم أطفال، موضحة أن الدفعة الأخيرة تضم 2000 امرأة وطفل، ويحتاج 60 منهم إلى المساعدة الطبية العاجلة في مستشفى.وقالت مديرة اللجنة في العراق وشمال شرقسوريا "ويندي تايوبر": "إن هؤلاء النساء والأطفال في أسوأ حالة شاهدناها منذ بداية النزاع، حيث أن الكثيرين منهم حوصروا في مناطق القتال، وأصيب العشرات بحروق وشظايا قذائف".يشار إلى أن المخيم الواقع في ريف الحسكة الشرقي يضم أكثر من 72 ألف شخص من بينهم أكثر من 40 ألف طفل، وبينهم عوائل لعناصر (داعش) الإرهابي .