لجنة الإنقاذ الدولية: وفاة 12 شخصًا عقب وصولهم مخيم الهول في سوريا

أعلنت لجنة الإنقاذ الدولية (IRC) بألمانيا وفاة 12 شخصًا من الدفعة الأخيرة التي وصلت إلى مخيم الهول شمال شرقي سوريا، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.
وأكدت المنظمة الإغاثية - في بيان أن حصيلة الذين توفوا في طريقهم إلى المخيم أو عقب وصولهم بلغت
وقالت مديرة اللجنة في العراق وشمال شرق
يشار إلى أن المخيم الواقع في ريف الحسكة الشرقي يضم أكثر من 72 ألف شخص من بينهم أكثر من 40 ألف طفل، وبينهم عوائل لعناصر (داعش) الإرهابي .
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