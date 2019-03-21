وزير الداخلية البريطاني يُعرب عن قلقه البالغ بعد الاعتداء على 5 مساجد ببرمنجهام

قال وزير الداخلية البريطاني، ساجد جاويد، إن حادثة الاعتداء على خمسة مساجد بمدينة "برمنجهام"، التي وقعت خلال الساعات الأولى من اليوم الخميس "تبعث بالقلق البالغ"،وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.
وأكد جاويد - في منشور كتبه على موقع "تويتر"- أن "هذا التصرف العدائي ليس
له مكان داخل المجتمع البريطاني ولن يكون مقبولًا أبدًا".
يذكر أن شرطة "ويست ميدلاندز" البريطانية فتحت تحقيقًا بمشاركة ضباط مكافحة الإرهاب في حادثة تحطيم نوافذ 5 مساجد تقع في 3 مناطق بمدينة "برمنجهام" بواسطة مطرقة.
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