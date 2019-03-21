أعلن الدكتور أشرف العزازي المستشار الثقافي المصري ورئيس البعثة التعليمية لدى المملكة العربية السعودية عن رفع جميع الخدمات التي تيسر وتسهل على ولى الامر والطالب اداء امتحانات ابنائنا فى الخارج على مستوى المملكة العربية السعودية.
وأشار إلى أن ذلك يتم من خلال الصفحة الخاصة بولى الأمر على الموقع الإلكتروني الرسمي www.ecbrsa.edu.eg للمكتب الثقافي المصري بالمملكة العربية السعودية والذى تم انشاؤه لخدمة أبناء الجالية المصرية بالمملكة العربية السعودية حيث تم اعلام الطالب واولياء الأموربعض المعلومات الهامة والخاصة بالاختبارات ومنها:- تم رفع مكان اللجنة وخريطة الوصول - رقم بوابة الدخول للجنة ورفع جميع المعلومات للطالب مثل (رقم الجلوس – لجنة الاختبار – مقر لجنة الاختبار -رقم اللجنة – نوع التراجم الخاصة بالطالب – والمعهد والمذهب لطلاب الازهر الشريف – واللغة الثانية لطلاب المرحلة الثانوية وطلاب اللغات بالمرجلة الاعدادية )، وفقاً لآخر تحديث
كانت هذه تفاصيل خبر ننشر البيانات المتعلقة باختبارات أبنائنا في الخارج لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.