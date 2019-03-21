ننشر البيانات المتعلقة باختبارات أبنائنا في الخارج

أعلن الدكتور أشرف العزازي المستشار الثقافي المصري ورئيس البعثة التعليمية لدى المملكة العربية السعودية عن رفع جميع الخدمات التي تيسر وتسهل على ولى الامر والطالب اداء امتحانات ابنائنا فى الخارج على مستوى المملكة العربية السعودية.

وأشار إلى أن ذلك يتم من خلال الصفحة الخاصة بولى الأمر على الموقع الإلكتروني الرسمي www.ecbrsa.edu.eg للمكتب الثقافي المصري بالمملكة العربية السعودية والذى تم انشاؤه لخدمة أبناء الجالية المصرية بالمملكة العربية السعودية حيث تم اعلام الطالب واولياء الأمور

بعض المعلومات الهامة والخاصة بالاختبارات ومنها:- تم رفع مكان اللجنة وخريطة الوصول - رقم بوابة الدخول للجنة ورفع جميع المعلومات للطالب مثل (رقم الجلوس – لجنة الاختبار – مقر لجنة الاختبار -رقم اللجنة – نوع التراجم الخاصة بالطالب – والمعهد والمذهب لطلاب الازهر الشريف – واللغة الثانية لطلاب المرحلة الثانوية وطلاب اللغات بالمرجلة الاعدادية )، وفقاً لآخر تحديثبعد تقديم طلب ولى الامر مثل (تغيير مقار اللجان بسبب نقل عمل ولى الامر – تغيير نوع التراجم – التعديل باسم الطالب حسب شهادة الميلاد ........) وأيضاً تم رفع جداول امتحانات التربية والتعليم والازهر الشريف، والامتحانات السابقة لتدريب الطلاب وتساعدهم على التفوق، والتحذيرات الهامة لحماية الطالب مثل (استخدام القلم الجاف – الآلة الحاسبة – منع اصطحاب الجوال – كروت لتلميذ الصف الثاني والثالث الابتدائي )، والتعليمات الخاصة بالاختبار الخاصة بولي الامر والطالب والمكتب الثقافي إذ يهيب بجميع الطلاب وأولياء الأمور الالتزام بجميع التعليمات الخاصة بأعمال الامتحانات ضماناً على حسن سير وتنظيم الامتحانات.