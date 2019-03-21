البرتغال ترسل فريق إنقاذ إلى موزمبيق عقب إعصار "إيداي" المدمر

أرسلت السلطات البرتغالية فريقا مختصا إلى موزمبيق للمساعدة في عمليات الإنقاذ عقب إعصار إيداي المدمر الذي أسفر عن مصرع 200 شخص وفقدان المئات، وفقا لوكالة أنباء الشرق الأوسط. أنباء الشرق الأوسط.

وأعلنت وزارة الخارجية البرتغالية أن فريق الإنقاذ يضم 35 عسكريا، إضافة إلى أطباء ومسئولي الحرس الوطني.

كان وزير الأراضي والبيئة في موزمبيق سيلسو كوريا أعلن ارتفاع حصيلة قتلى إعصار (إيداي)، الذي ضرب البلاد الأسبوع الماضي إلى 217 شخصا.

يذكر أن الإعصار تسبب في تشريد أكثر من 600 ألف شخص جنوب موزمبيق.

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