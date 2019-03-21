الرئاسة اللبنانية تعلن عن موعد زيارة عون الرسمية إلى روسيا

أعلنت رئاسة الجمهورية اللبنانية، أن الرئيس ميشال عون سيقوم بزيارة رسمية إلى روسيا تستمر لمدة يومين، تلبية لدعوة من نظيره الروسي فلاديمير بوتين، وذلك على مدى يومي الاثنين والثلاثاء المقبلين، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.

وذكرت الرئاسة اللبنانية - في بيان لها اليوم - أن الرئيس عون سيجري محادثات

مع بوتين يوم الثلاثاء المقبل، كما يلتقي عددًا من المسئولين الروس.ومن المقرر أن تشمل المحادثات بين الرئيسين اللبناني والروسي، الملفات المحلية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك، كما يتوقع أن يتصدر أجندة المباحثات ملف النازحين السوريين في لبنان.ويعول المسئولون اللبنانيون على المبادرة التي أطلقتها روسيا خلال العام الماضي، والتي تستهدف عودة النازحين من الدول المضيفة لهم، وتحديدًا دول الجوار السوري، باعتبار أن تلك الدول يتواجد بها العدد الأكبر من النازحين السوريين جراء الحرب السورية.وكانت الحكومة اللبنانية الجديدة برئاسة سعد الحريري، قد أعلنت في بيانها الوزاري الذي يتضمن مشروعات وخطط عمل الحكومة ونالت على أساسه ثقة المجلس النيابي، تبنيها المبادرة الروسية كأساس لعودة النازحين.