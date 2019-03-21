روسيا تتهم أميركا بإثارة التوتر بعد طلعات لقاذفات قنابل

اتهمت روسيا، اليوم الخميس، الولايات المتحدة بإثارة التوتر بعد طلعات نفذتها قاذفات قنابل أميركية استراتيجية القادرة على حمل أسلحة نووية فوق المياه المحايدة في بحر البلطيق قرب الحدود الروسية.

وقالت وزارة الدفاع الروسية، في وقت سابق اليوم الخميس، إنها أرسلت مقاتلات لاعتراض قاذفة قنابل أميركية استراتيجية من طراز "بي-52" بعدما بدأت الطيران باتجاه حدود روسيا.

وقال ديمتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين، في مؤتمر صحفي عبر الهاتف، "بشكل عام، سأقول فقط إن مثل هذه الأفعال التي تقوم بها الولايات المتحدة لا تؤدي إلى تعزيز مناخ الأمن والاستقرار في المنطقة المجاورة تماماً لحدود روسيا".

وأضاف "بل على النقيض، فإنها تثير توترات إضافية".

ويطل جيب كالينينجراد الروسي، الواقع في أوروبا، على بحر البلطيق.

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