آلاف الأشخاص ما زالوا منكوبين في موزمبيق بعد الإعصار

قالت الحكومة في موزمبيق إن 15 ألف شخص على الأقل ما يزالون بحاجة لإنقاذهم من المنطقة المنكوبة بالفيضانات في وسط موزمبيق بعد الإعصار الذي ضرب البلاد الأسبوع الماضي.

وقال وزير الأراضي والبيئة سيلسو كورييرا للصحافيين "أمس، أحصينا 15 ألف شخص لا زالوا بحاجة لإنقاذهم اليوم -- 15 ألف شخص في حالة سيئة. إنهم أحياء ونحن نتواصل معهم ونقدم لهم الطعام، لكن علينا أن ننقذهم وأن نخرجهم" من المنطقة.

وأوضح أنّه تم إنقاذ ثلاثة آلاف شخص منذ أن ضرب الإعصار "إيداي" الدولة الأفريقية الواقعة في منطقة جنوب أفريقيا.

وأكّد "الأخبار السيئة أننا فقدنا بالفعل 217 شخصاً".

وتابع "لا يزال هناك الكثير من الناس على الأرض بحاجة للإنقاذ. نعمل مع 120 متخصصاً والعديد من فرق الإنقاذ لمواصلة (جهود) الإنقاذ".

وأوضح أنّ "أولويتنا الآن أن نضمن توصيل الطعام والمأوى والدواء للأشخاص المعزولين في جزر صغيرة أو جزر كبيرة أو في القرى".

وأردف، في مطار بيرا الذي بات مركزاً لتنسيق جهود الإغاثة، "نعمل على مدار الساعة لنضمن وصول الغذاء والدواء لهؤلاء الناس للتأكد أننا نتجنب فقد أرواح بسبب المرض".

واجتاح الإعصار "إيداي" وسط موزمبيق ثم شرق زيمبابوي المجاورة حيث قتل 139 شخصاً على الأقل.

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