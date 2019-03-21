الادعاء الهولندي يوجه تهمة الإرهاب لمنفذ هجوم أوتريخت

أعلن الادعاء الهولندي، اليوم الخميس، توجيه تهمة الإرهاب لمنفذ هجوم أوتريخت، الذي أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص يوم الاثنين الماضي.
وقال الادعاء إنه يعتقد أن المتهم، وهو مواطن تركي (37 عاماً) ويدعى جوكمين تي ، قام بالهجوم منفرداً.
وقال الادعاء " التحقيق وفر دلالات على أن المشتبه به لم يتلق أي مساعدة من أشخاص آخرين خلال إطلاق النار ".
ولم تقدم الشرطة على الفور تصوراً واضحاً لتحركات المشتبه به أو أين تم اعتقاله أو كيف توصلت السلطات إليه.
وكانت وزارة الداخلية قد قالت إن جوكمين كان معروفاً لدى القوات الأمنية الهولندية.
وكانت مدينة أوتريخت قد رفعت مستوى التحذير من الإرهاب لأعلى مستوى في أعقاب الحادث، ثم قامت بعد ذلك بخفضه. كما كثفت ألمانيا من عمليات التفتيش على الطرق ومتن القطارات في أعقاب الحادث.
وكان ثلاثة أشخاص قد لقوا حتفهم على متن أحد قطارات الضواحي في غرب مدينة أوتريخت خلال إطلاق النار، الذي وقع الاثنين الماضي، وأسفر أيضاً عن إصابة خمسة أشخاص.
وكان المحققون قد عثروا في السابق على خطاب في السيارة التي فر بها المتهم، وذلك ضمن أدلة أخرى أوضحت أن الحادث كان بدافع الإرهاب.
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